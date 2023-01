Il Faro online

...che nel 2023 attendono il cibo ed i vini Made in Itay nell'... Si tratta di una minaccia letale per'agricoltura italiana, la ...nazionali non comporta solo danni economici per glima ...'Acqua pulita e accessibile per tutti' è'obiettivo numero 6 ... le loro popolazioni,, allevatori e industriali, ...da parte dei Paesi maggiormente industrializzati dell'europea ... L’Unione Agricoltori di Latina raccoglie il grido disperato dei coltivatori