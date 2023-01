Luca ha messo la mano lì ma | la confessione di Nikita | cos' è successo nella casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Cosa ètraOnestini ePelizon? All'interno delladel GfVip non si parlerebbe d'altro. D'altronde, che la giovane abbia una cotta per l'ex tronista di Uomini e donne pare essere ormai cosa nota. E tra i due ci sarebbero già stati nei giorni scorsi momenti di intimità e connessione. Ma al tempo stesso non sarebbero mancate nemmeno crisi e ostilità. Ora, però, la concorrente sembra essere a un passo dal ricascarci ancora.notteha rivelato di essersi fermata a riflettere dopo un gesto diche sembra averla completamente sconvolta: "Non riesco a dormire perché oggi mentre lavavo i piatti è venuto lì, mi guardava. Poi mi ha chiesto l'acqua per la tisana e nel momento che stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo ...