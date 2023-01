Lotito bacchetta Sarri e Tare | «Mettere da parte le tensioni per evitare destabilizzazioni all’ambiente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il presidente della Lazio, Claudio, interviene con un comunicato ufficiale sul sito del club biancoceleste in merito al botta e risposta che c’è stato nelle scorse ore tra il dse l’allenatore Mauriziosulla possibilità, per la Lazio, di arrivare in Champions.ha ammesso gli attriti esistenti tra l’allenatore e il direttore sportivo ed ha invitato entrambi adale ostilità per il bene della Lazio. «La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. E come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, sulle quali è anche opportuno confrontarsi, all’interno del Club, per arrivare alle migliori soluzioni. Sicuramente, nelle ...