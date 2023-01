Lombardia | Majorino | ' paura centrodestra su astensionismo è nostra fiducia in elettorato'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Anche il presidente Berlusconi, dopo Attilio Fontana, si dichiara preoccupato delle astensioni. Io al contrario penso che torneranno a votare tante lombarde e tanti Lombardi che dopo 28 anni vogliono cambiare". Così Pierfrancesco, candidato sostenuto da centrosinistra e M5s alla presidenza della Regionereplica alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi che oggi, nel corso della presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali insi è detto preoccupato per il pericolo astensione. "Quello che mi dicono tantissimi elettori che sto incontrando nei giri è 'con te torno finalmente a votare' -afferma-. Ladella destra riguardo l'è al contrario la...

