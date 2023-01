Lombardia | Bonelli | ‘su nucleare drammatica superficialità di Fontana'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "dicedi ultima generazione, ma non sa qual è ildi ultima generazione. Probabilmente non sa nemmeno la differenza tra fissione e fusione". Lo ha detto il coportavoce di Europa Verde, Angelo, a Milano, a margine della presentazione della lista Alleanza Verdi-Sinistra per le Regionali in. "Ildi ultima generazione - ha aggiunto- non esiste, esiste quello di terza generazione plus, che è quello che si sta facendo in Francia, che ha un elevato costo economico. Quindideve dire ai lombardi se vuole far pagare alle imprese lombarde l'energia più cara di quanto la paghiamo oggi, perché è quello che sta accadendo in Francia, dove il ...

Agenzia askanews

... candidati al via" organizzato da Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni regionali in. Sangiuliano: "La costruzione politica di Dante era di destra" . Dante di destra,...... intervenendo all'evento organizzato da Fdi a Milano in vista delle elezioni regionali in,... Per il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo, 'non ... Lombardia, Bonelli: nucleare pulito Fontana non sa di cosa parla Milano, 16 gen. (Adnkronos) – “Fontana dice nucleare di ultima generazione, ma non sa qual è il nucleare di ultima generazione. Probabilmente non sa nemmeno la differenza tra fissione e fusione nuclea ...Secondo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il pensiero di destra italiano si deve a Dante. Le reazioni del mondo della politica e non solo ...