Lol - Chi ride è fuori 3 | annunciati data d' uscita e ospite speciale

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lol - Chi3 ha finalmente unad'. Amazon Prime video, infatti, ha svelato attraverso i suoi account social quando sarà disponibile in piattaforma la nuova edizione dello show comico che è diventato un vero e proprio fenomeno sociale a livello mondiale. Inoltre ha svelato chi sarà la guest star di questi nuovi episodi. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta. Lol - Chi3: quando esce su Amazon Prime Video Amazon Prime Video attraverso alcuni video postati sui social ha annunciato lad'della terza edizione di Lol - Chi. Gli abbonati alla piattaforma potranno tornare a farsi una sana risata a partire dal 9 marzo 2023. Tuttavia, come accaduto per le scorse ...