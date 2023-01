Lo studio shock | ecco l’ultima cosa che vediamo prima di morire

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Social. . In ambito biologico, la morte (dal latino mors) può essere definita in negativo, come la permanente cessazione di tutte le funzioni vitali dell’essere vivente, ovvero dell’organismo vivente: quindi la fine della vita. La dimensione della morte è qualche, da sempre, porta con sé un alone di mistero, sia dal punto di vista religioso o emotivo sia sul piano fisiologico.succede al nostro corpo nel momento in cui la vita ci abbandona? Unopubblicato su Frontiers’ Mission nella sezione Aging Neuroscience ha cercato di trovare le risposte a queste domande.Leggi anche –> Addio a Gina Lollobrigida, morta la “bersagliera” del cinema italianodi? Per cercare una risposta a questa particolare domanda, le ...