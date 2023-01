Lo Shakhtar incassa 100 milioni dal Chelsea per Mykhailo Mudryk | ne dona 24 ai soldati ucraini

L'HuffPost

Dei 100 milioni che sono serviti per portare Mykhailo Mudryk al Chelsea, quasi un quarto verranno donati all'esercito ucraino. È il gesto con cui Rinat Akhmetov, presidente delloDonetsk, ormai ex squadra dell'attaccante classe 2001, ha deciso di contribuire al dramma che sta vivendo il suo Paese. Dalla somma che ha ricevuto dal club londinese, ne ritaglierà 23 per ...Il patron delloha infatti lanciato il progetto 'Cuore di Azovstal' con l'obiettivo di 'aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti'. 'Per garantire la trasparenza, il ... Mudryk mister 100 milioni. Lo Shakhtar incassa il maxi-assegno dal Chelsea, un quarto donato ai soldati di Ma… Il Chelsea ieri è tornato a vincere dopo cinque partite in Premier, ma in maniera sofferta: 1-0 in casa (gol di Havertz) contro il non irresistibile Crystal Palace. I Blues… Leggi ...Mudryk dallo Shakhtar al Chelsea per cento milioni: il patron del club ucraino ne donerà 24 per la guerra contro la Russia Mykhailo Mudryk, nuovo acquisto del Chelsea (reuters) Secondo la Bbc il… Legg ...