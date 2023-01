Liverpool | Klopp | “Mercato? I problemi si risolvono in campo”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il tecnico del, Jurgen, ha parlato alla vigilia del match di FA Cup contro il Wolverhampton. Ecco le sue parole: “Non ci nascondiamo, dobbiamo ammettere che troppo spesso in questa stagione non abbiamo giocato secondo il nostro potenziale. E tornare a giocare secondo le nostre potenzialità è quello che vogliamo fare”. E ancora: “? E’ chiaro che guardiamo anche fuori, non è che siamo testardi e pensiamo di andare avanti con questi ragazzi fino al 2050. Ma si tratta di capire quello che puoi e vuoi fare. Se le soluzioni per noi fossero là fuori, disponibili e fattibili, ovviamente andremmo a prendere i giocatori che possono esserci utili ma abbiamo già una rosa di calciatori. So che stiamo rendendo sotto le nostre possibilità e non posso stare qui a dare la colpa a tutti gli altri. È mia responsabilità far sì che ...

