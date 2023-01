LIVE – Sinner-Edmund | primo turno Australian Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ile latestuale di, incontro valido per ildegli. L’unico precedente tra l’altoatesino ed il britannico è andato in scena proprio ad inizio gennaio. All’esordio nel torneo di Adelaide 1 ad imporsi facilmente è stato l’azzurro, che ha lasciato solamente cinque giochi al suo avversario. Quest’ultimo è in gara a Melbourne grazie al ranking protetto. Attualmente, infatti, è classificato abbondantemente fuori dai primi cinquecento giocatori del mondo per via degli infortuni.partirà ampiamente con i favori del pronostico. A creare un po’ di allarmismo per l’italiano c’è un piccolo problema all’anca, che lo ha limitato pesantemente nei quarti di finale ad ...

OA Sport

Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: ... Dall'1:00: Edmund vsa seguire: Van Uytvanck - Kvitova Non prima delle 5:30: Baez - Kubler Ore 9:00 ...Disponibile anche unastreaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno traed Edmund. Il nostro ... LIVE Sinner-Edmund, Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro subito in campo dall'1.00 di notte CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2023 tra Jannik Sinner ed il britannico Kyle Edmund. A Melbou ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2023 tra Jannik Sinner ed il britannico Kyle Edmund. A Melbourne ...