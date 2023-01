LIVE Sinner-Edmund 6-4 6-0 6-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | esordio sul velluto per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:16 Con la breve intervista delchiudiamo qui la nostratestuale di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buonanotte. 03:14 “Ci siamo già incontrati ad Adelaide io e Kyle. Sono contento che sia tornato a giocare e gli auguro il meglio per il resto della stagione. Per quel che mi riguarda ho giocato bene, non riuscivo a chiudere l’incontro…Mi trovo bene qui, sono in generale condizioni di gioco che mi piacciono. Sto lavorando bene con il mio team, è la cosa più importante. Grazie al pubblico per il sostegno, e spero di andare in fondo in questo Slam”, le parole di Jannikai microfoni ufficiali degli...