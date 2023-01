LIVE Sinner-Edmund 6-4 6-0 5-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 In corridoio il dritto dell’altoatesino. 15-0 Prima esterna vincente di. 5-2 DOPPIO BREAK! Scappa via il rovescio di, e Jannik si riprende subito il break smarrito poc’anzi. Dopo il cambio di camposervirà per il. 15-40 Due palle del doppio break. Arriva in affannosu questo dritto di Jannik che ha accarezzato il nastro. 15-30 Di un soffio in corridoio il rovescio incrociato del britannico. 15-15 Dritto inside out vincente del numero 16 del mondo. 15-0 Servizio vincente. 2-4 Break. Schiaffo al volo diche termina in corridoio. Piccolo passaggio a vuoto ...