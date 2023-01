LIVE Sinner-Edmund 6-4 6-0 4-1 | Australian Open 2023 in DIRETTA | due set e due break di margine per l’azzurro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Perde il controllo del dritto lungolinea l’altoatesino. AD-40 Lunga la risposta di rovescio del britannico. Palla del 5-1. 40-40 Servizio vincente del. 30-40 Palla. Incertezza nei pressi della rete di, che subisce il passantino dell’avversario. 30-30 Ancora un ottimo dritto lungolinea giocato dall’ex numero 14 ATP. 30-15 Dritto vincente del tennista nato a Johannesburg. 30-0 Vola in corridoio il dritto di. 15-0 ACE, il quarto. 1-4 Game. Nastro vincente del britannico, che dopo 11 game di digiuno torna ad aggiudicarsi un gioco. 40-30 Sul nastro la risposta di rovescio dell’altoatesino. 30-30 Doppio fallo, il ...

OA Sport

Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: ... Dall'1:00: Edmund vsa seguire: Van Uytvanck - Kvitova Non prima delle 5:30: Baez - Kubler Ore 9:00 ...Disponibile anche unastreaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno traed Edmund. Il nostro ... LIVE Sinner-Edmund 6-4 6-0, Australian Open 2023 in DIRETTA: assolo dell'azzurro nel secondo set Il live e la diretta testuale di Sinner-Edmund, incontro valevole per il primo turno degli Australian Open 2023 sulla John Cain Arena.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2023 tra Jannik Sinner ed il britannico Kyle Edmund. A Melbou ...