(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.02 Lorenzoscenderà dunque in campo aitaliana. 08.00 Rakhimova e Baindl sono sull’1-1: 5-7, 7-6(8). Il terzo set è appena incominciato. Al termine di questa partita siil match femminile tra la cinese Zhu e la canadese Marino, poi toccherà a Lorenzo. 06.02 La sfida tra Lorenzoe il sudafricano Llyodandrà dunque in scena nellaitaliana. 06.01 Al momento si sta giocando il secondo incontro sul campo 14, il match femminile tra la russa Rakhimova e l’ucraina Baindl. Le due giocatrici stanno disputando il primo set (3-2). A seguire un altro incontro femminile tra la cinese Zhu e la canadese Marino, poi toccherà a ...

OA Sport

... discovery+ trasmetterà l'Australian Open in diretta integrale con oltre 250 ore di tennisdai ... Berrettini,, Sonego, Fognini; Trevisan, Bronzetti, Paolini, Cocciaretto, Giorgi e tutti i ...Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) SONEGO - BORGES 7 - 6, 1 - 0I risultati di oggi Sinner - Edmund 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2 Il programma degli italiani- ... LIVE Musetti-Harris, Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro giocherà a metà mattinata Il live e la diretta testuale di Sinner-Edmund, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2023. L’unico precedente tra l’altoatesino ed il britannico è andato in scena… Leggi ...Esordio sul velluto per Jannik Sinner a Melbourne, con il britannico Kyle Edmund che raccoglie appena 6 giochi. Sonego in campo ora con Borges, più tardi Musetti sfida Harris. Tra le donne c'è Cocciar ...