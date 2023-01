LIVE Musetti-Harris 4-6 1-6 3-4 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break di svantaggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ottimo dritto in diagonale da parte di. 40-0 Non rimane in campo la risposta del sudafricano. 30-0 Perfetta la palla corta del, che poi passa con il rovescio. 15-0 Lungo il dritto di. 3-4 CONTRO-! Finalmente il toscano riesce a strappare il servizio e si riporta in parità grazie ad un splendido passante di rovescio. 30-40 Non rimane in campo la risposta del. 15-40 Errore strategico diche attacca su un back insidioso e sbaglia, due palle del contro-. 15-30 Passacon il rovescio lungolinea. 15-15 Secondo doppio fallo del match per il sudafricano. 15-0 Prima vincente per ...