LIVE – Musetti-Harris 4-6 *0-0 | primo turno Australian Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ile latestuale di, incontro valido per ildegli. L’azzurro è reduce dalle ottime partite disputate con l’Italia alla United Cup. Nel suo singolare di semifinale il carrarino si è ritirato per un piccolo infortunio alla spalla destra contro lo statunitense Frances Tiafoe. Il problema, tuttavia, sembra risolto in vista dello Slam inaugurale della stagione.ha pescato il bombardiere sudafricano, un passato da numero trentuno del mondo ma oggi fuori dalla top duecento a causa degli infortuni. Non a caso è entrato in tabellone grazie al ranking protetto. L’unico scontro diretto tra i due è poco indicativo. Si è concluso con un ritiro di ...

Sonego è in zona Nadal - Medvedev, Sinner e Musetti invece in quella di Djokovic. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky). MUSETTI - HARRIS 0 - 2 COCCIARETTO - RYBAKINA 5 - 7, 3 - 3 I risultati di oggi: Sinner - Edmund 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2 Sonego - Borges. Esordio sul velluto per Jannik Sinner a Melbourne, con il britannico Kyle Edmund che raccoglie appena 6 giochi. Sonego batte il portoghese Borges in quattro set, più tardi Musetti sfida Harris. Sinner-Edmund 6-4, 6-0, 6-2 Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023. L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta).