(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di martedì 17 gennaio Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Fabioe Thanasi, primodegli, primo Slam della stagione tennistica. Fabioessere alle ultime battute della sua carriera: il quasi 36enne taggiasco dopo aver perso al debutto ad Auckland ha rilasciato un messaggio sui social annunciando l’ultima apparizione in Nuova Zelanda. Il ligure ha giocato solo il match la scorsa settimana contro Jenson Brooksby, perdendo in tre set. L’azzurro prova a tornare are un match agli...

OA Sport

Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: ... Dall'1:00: Kanepi - Birrell a seguire: Krajinovic - Rune Kokkinakis -Kasatkina - Graceva 1573 ...... Sinner , Musetti e il qualificato Bellucci nella parte alta del tabellone e Berrettini e... Le partite degli Australian Open si possono vederein diretta su Dazn : clicca qui per fare l'... LIVE Fognini-Kokkinakis, Australian Open 2023 in DIRETTA: chi vince potrebbe trovare Berrettini al 2° turno CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli italiani di martedì 17 gennaio Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Thanasi Kokkinakis, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Murray, primo turno stellare degli Australian Open 2023. Sono quattro i precedenti tr ...