LIVE – Crotone-Pescara | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ladi, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo il buon finale di, vogliono iniziare con il piede giusto anche il nuovo anno per provare a restare in scia al Catanzaro capolista. Gli abruzzesi, invece, arrivano da unamolto negativa di sconfitte e sperano di tornare al successo per rilanciarsi in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 16 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. LATESTUALE SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Dall'altro lato, invece, gli uomini di GIuseppe Pancaro che hanno incassato contro il(1 - 2) il terzo ko nelle ultime cinque gare. I neroverdi restano ancora in piena zona play - off all'... Crotone-Pescara Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live La diretta live di Crotone-Pescara, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo il buon finale di 2022, ...Lunedi 16 gennaio, alle ore 20:30 ci sarà il big match del Girone C di Serie C Crotone-Pescara: info su streaming e probabili formazioni ...