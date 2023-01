LIVE – Crotone-Pescara 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ladi, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo il buon finale di, vogliono iniziare con il piede giusto anche il nuovo anno per provare a restare in scia al Catanzaro capolista. Gli abruzzesi, invece, arrivano da unamolto negativa di sconfitte e sperano di tornare al successo per rilanciarsi in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 16 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. LATESTUALE SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

... palla direttamente sul fondo 1' fattore vento da non sottovalutare in questo big match della 22esima giornata Si parte! Calcio d'avvio battuto dalnella classica maglia rossoblù, Pescara in ...8' punizione per la difesa del, non si è sviluppata un'azione ben orchestrata da Kraja sulla destra. 5' affondo di Cuppone e intervento falloso di Cuomo che diventa anche il primo ammonito ... Crotone-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA] Serie C Crotone Pescara, posticipo allo Scida con inizio alle 20.30. Ultima chance per provare ad inseguire il secondo posto. Colombo in attacco conferma Tupta con Desogus e Cuppone. Qui tutti gli agg ...CROTONE. Questa sera allo stadio "Ezio Scida" in campo la terza giornata di ritorno per quanto riguarda il girone C ...