LIVE Cocciaretto-Rybakina | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurra in campo nella mattinata

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di lunedì 16 gennaio 06.07 Al termine di Khachanov-Zapata Miralles si giocherà il match femminile tra l’ungherese Udvardy e la colombiana Osorio. A seguire toccherà a Elisabetta, dunque bisognerà aspettare laitaliana. 06.06 Il cinese Shang ha sconfitto il tedesco Otte per 3-1 nel primo match di giornata. Si sta giocando il secondo incontro: il russo Khachanov conduce sullo spagnolo Zapata Miralles per 7-6(3), 5-2. 06.05 Elisabettaaffronterànel quarto match di giornata sul13. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Elisabettaed Elena ...

Tra le donne Elisabetta cerca l'impresa contro la campionessa in carica di Wimbledon, ... ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Siniakova ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra e Rybakina. Il ... LIVE Cocciaretto-Rybakina, Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurra è in forma e vuole ribaltare il pronostico Il live e la diretta testuale del match di primo turno tra Elisabetta Cocciaretto ed Elena Rybakina agli Australian Open 2023. Lunedì 16 gennaio inizieranno gli Australian Open 2023, primo Slam della stagione che si disputa sul cemento di Melbourne. Si preannuncia grande spettacolo in terra oceanica, la manifestazione si apre ...