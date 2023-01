LIVE Cocciaretto-Rybakina 5-7 3-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | la kazaka batte la marchigiana in un match tirato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di lunedì 16 gennaio 9.50 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 9.48affronterà al secondo turno una tra Kaja Juvan e la giovanissima francese Selena Janicijevic. 9.46 Non è stata una partita facile perche ha messo in campo solo il 40% di prime, avendo vinto il 77% di punti con questo colpo.ha messo a segno 14 vincenti e 28 gratuiti. VINCE ELENA7-5 6-3. Una buona prestazione da parte di Elisabettanon è bastata contro la. 40-0 Quarto ace per: tre ...

OA Sport

Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky)- RYBAKINA 4 - 5I risultati di oggi Sinner - Edmund 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2 Sonego - Borges 7 - 6, 6 - 3, 6 - 7, 6 - ...... discovery+ trasmetterà l'Australian Open in diretta integrale con oltre 250 ore di tennisdai ... Berrettini, Musetti, Sonego, Fognini; Trevisan, Bronzetti, Paolini,, Giorgi e tutti i ... LIVE Cocciaretto-Rybakina, Australian Open 2023 in DIRETTA: fra poco in campo la marchigiana contro la campionessa di Wimbledon CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli italiani di lunedì 16 gennaio VINCE ELENA RYBAKINA 7-5 6-3. Una buona prestazione da parte di Elisabetta Cocciaretto non è bastata contro l ...Esordio sul velluto per Jannik Sinner a Melbourne, con il britannico Kyle Edmund che raccoglie appena 6 giochi. Sonego batte il portoghese Borges in quattro set, più tardi Musetti sfida Harris. Tra le ...