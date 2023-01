LIVE Cocciaretto-Rybakina 5-7 3-4 | Australian Open 2023 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di lunedì 16 gennaio 15-30 Drittone diche lascia ferma. 15-15 Fuori giri con il drittodopo la deviazione del nastro. 0-15 Trova unangolo con il rovescio in diagonale. 4-3. Splendida accelerazione di rovescio della kazaka che tiene il servizio a zero. 40-0 Rovescio in diagonale potente e volée a chiudere per. 30-0 Per poco non rientra il difficilissimo passante tentato da. 15-0 Non passa il tentativo di smorzata di. 3-3. A zero tiene il servizioe rimane agganciata nel punteggio. 40-0 Non chiude ...