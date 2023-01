LIVE Cocciaretto-Rybakina 5-7 2-3 | Australian Open 2023 in DIRETTA | break e contro-break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di lunedì 16 gennaio 15-0 Servizio vincente per. 3-2. Due giochi consecutivi per la kazaka dall’1-2. 40-0 Serve ancora bene la kazaka e si procura tre palle per il 3-2. 30-0 Servizio e dritto per. 15-0lla bene la volée. 2-2. La kazaka torna subito a contatto nelset. 15-40 La profondità in risposta di: due palle del. 15-30 Perde gli appoggi sul dritto. 15-15 L’attacco di dritto in avanzamento diè lungo. 15-0 Lungo il ...