LIVE – Cocciaretto-Rybakina 5-7 1-1 | primo turno Australian Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ile latestuale del match ditra Elisabettaed Elenaagli. L’azzurra, reduce dalla finale raggiunta ad Hobart e con un fresco best ranking all’interno delle prime 50 del mondo, è chiamata ad affrontare un ostacolo piuttosto complicato all’esordio in questo slam oceanico.ha di certo la potenza necessaria nei suoi colpi per rendere inefficaci le geometria della nostra tennista, che si spera sia riuscita a recuperare sia allo fisico che mentale dalle fatiche accumulate la scorsa settimana in Tasmania. Le due tenniste scenderanno in campo oggi, lunedì 16 gennaio. Il match è in programma come 4° a partire dall’01:00 di notte ...