LIVE Cocciaretto-Rybakina 5-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurra annulla cinque set point!

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di lunedì 16 gennaio 6-5. Tiene la battuta la kazaka dopo un game non semplice. 40-30 Dritto vincente didopo un ottimo servizio. 30-30 Muove la palla con il dritto! 30-15 Meraviglioso lungolinea di rovescio di. 15-15 Sbagliacon il dritto sul braccio di ferro sulla diagonale destra. 15-0 Ottima seconda al corpo per. 5-5.set point e trova l’aggancio! Straordinaria la marchigiana. A-40 Vola via il dritto diha la prima palla del 5-5. 40-40 Spinge! Alla fine sfonda con ...

OA Sport

Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky)- RYBAKINA 4 - 5I risultati di oggi Sinner - Edmund 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2 Sonego - Borges 7 - 6, 6 - 3, 6 - 7, 6 - ...... discovery+ trasmetterà l'Australian Open in diretta integrale con oltre 250 ore di tennisdai ... Berrettini, Musetti, Sonego, Fognini; Trevisan, Bronzetti, Paolini,, Giorgi e tutti i ... LIVE Cocciaretto-Rybakina, Australian Open 2023 in DIRETTA: fra poco in campo la marchigiana contro la campionessa di Wimbledon Oggi, lunedì 16 gennaio, comincia una nuova settimana di grande sport dopo un weekend estremamente intenso specialmente sul fronte delle discipline olimpiche invernali. Nella notte italiana odierna è ...Esordio sul velluto per Jannik Sinner a Melbourne, con il britannico Kyle Edmund che raccoglie appena 6 giochi. Sonego in campo ora con Borges, più tardi Musetti sfida Harris. Tra le donne c'è Cocciar ...