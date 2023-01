LIVE Cocciaretto-Rybakina 0-1 | Australian Open 2023 in DIRETTA | comincia il match

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli italiani di lunedì 16 gennaio 1-0. Sbaglia a scambio avviatoe la kazaka parte bene al servizio. 40-15 Ancora micidiale con il servizio la russa naturalizzata kazaka. 30-15 Servizio e dritto per. 15-15 Gran risposta diquasi all’incrocio delle righe e brava a manovrare lo scambio con il dritto. 15-0 Parte con l’aceLA PARTITA! Al servizio Elena. 8.20 Le due giocatrici sono già in campo per il riscaldamento: è quasi tutto pronto per l’inizio sul campo 13. 8.18potrebbe essere un po’ scarica dopo la settimana scorsa: vedremo se l’azzurra sarà già riuscita a recuperare le fatiche ...