(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladi, primostellare degli. Sono quattro i precedenti tra i due giocatori, con l’azzurro che ha vinto gli ultimi tre match giocati dopo aver perso il primo nel 2019; l’ultimo incontro tra i due giocatori risale all’ultimo Major disputato, lo US2022, dove il romano si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 6-3. Al secondola sfida contro il vincente di Fognini-Kokkinakis. Per Matteo una dei peggiori sorteggi possibili per il primouna grande prestazione per ...

OA Sport

Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Sabalenka - Martincova a seguire: Sebov - Garcia a seguire:- Murray Ore 9:00: Zidansek - Jabeur ...Sempre tre azzurri in Top - 20:(14), Sinner (16) e Musetti. Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA AL N°1 DEL MONDO Il ... LIVE Berrettini-Murray, Australian Open 2023 in DIRETTA: 1° turno durissimo, servirà subito la miglior versione dell'azzurro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli italiani di martedì 17 gennaio Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Thanasi Kokkinakis, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Murray, primo turno stellare degli Australian Open 2023. Sono quattro i precedenti tr ...