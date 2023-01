(Di lunedì 16 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match tra Mattiae Benjamin, valido per il primo turno del tabellone principale degli. Ilprova aunaffrontando il talentuoso francese. Sarà dunque la notte (italiana) dell’esordio per ilMattianel tabellone principale di un torneo dello Slam, il classe 2001 di Busto Arsizio è stato l’unico della pattuglia degli undici italiani a conquistare l’accesso al primo turno partendo dalle qualificazioni, superando nell’ordine il ...

OA Sport

Attesa anche per il debutto di Mattia, proveniente dalle qualificazioni, ma contro il ... Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Sabalenka - ...Nutrita la pattuglia azzurra con Sonego , Sinner , Musetti e il qualificatonella parte ... Le partite degli Australian Open si possono vederein diretta su Dazn : clicca qui per fare l'... LIVE Bellucci-Bonzi, Australian Open 2023 in DIRETTA: il giovane azzurro vuole regalarsi un sogno CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Mattia Bellucci e Benjamin Bonzi, valido per il primo turno del ta ...57' - Grande intervento difensivo di Martina Rosucci che in scivolata sbarra la porta al tentativo di Clelland. 52' - Finalmente arriva il tanto atteso gol per la Juventus Women ...