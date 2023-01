Lite furiosa nella notte tra Dana Saber e Nicole Murgia | “Lancia meno piatti”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip 7 non si può nemdormire in pace. Infatti anchesi accendono liti infuocate, come quella di statra. Le due non hanno mai avuto grande simpatia l’una per l’altra, ma questa volta se ne sono dette di ogni. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Edoardo Tavassi critico su: “Se fossero uscite quelle robe, stavi fuori” Ieri sera la modella marocchina in cortiletto stava chiacchierando con Edoardo Tavassi,e Wilma Goich di quanto accaduto nelle scorse settimane. I vipponi sostengono che siano stati graziati dal GF VIP poiché nelle clip della puntata in prima serata non sono apparse ...