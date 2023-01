Il Sole 24 ORE

Una latitanza durata 30 anni dal dura dal giugno 1993 e ora l'arresto. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato catturato dai carabinieri del Ros come ha raccontato il comandante del Ros dei ...Per il segretario della Lega si tratta di una " bella giornata per l'e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai ". Piantedosi: "Giornata ... L'Italia esulta per l'arresto del superboss Matteo Messina Denaro - Il ... Palermo, 16 gen. (askanews) - Una latitanza durata 30 anni dal dura dal giugno 1993 e ora l'arresto. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato catturato dai carabinieri del Ros come ha raccontato ...L'esecutivo gioisce per l'arresto di Matteo Messina Denaro. Meloni: "Lotta alla mafia senza tregua". Tajani: "Colpo durissimo alla criminalità" ...