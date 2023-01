L’ironia di Fiorello | «Dante è dei Cinquestelle perché mette tutti all’inferno»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel dibattito sul Sommo Poeta lanciato dal ministro della Cultura che, dalla letteratura alla satira, ha coinvolto a vario titolo politici, intellettuali e non. Con la sinistra in prima linea a protestare. Delegittimare. E rivendicare, e mentre gli hashtag “” e “Sangiuliano” resistono ai vertici delle tendenze di Twitter, il testimone non poteva non finire per le mani dell’istrionicoche, nella super puntata per il ritorno su Rai2 di Viva Rai2 dopo la pausa festiva, ha approfittato del compleanno di Giorgia Meloni per dire la sua. E fornire una terza via all’amletico dilemma…sdrammatizza sulla polemica suCaso ha voluto che ieri il calendario segnasse in evidenza il compleanno del premier, Giorgia Meloni. Immancabile, allora, il gancio con la diatriba in corso e la battuta fulminante: «E ...