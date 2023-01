Lirio Abbate | oggi si conclude la dinastia stragista corleonese | ora mafia con modalità tecnologiche diverse

La7

- Un'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura di Paermo. Soffriva di un tumore, investigatori hanno potuto restringere il cerchio. Dopo le stragi, diventato il leader con tutti i ...In studio con Gerardo Greco:e Carlo Bonini. Chiudono la puntata i sentieri di guerra in video di Gianluca Di Feo. Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle ... Matteo Messina Denaro, Lirio Abbate: "L'ultimo dei Corleonesi di ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 21 dicembre scorso L’Espresso Media, società controllata da BFC Media che fa capo a Danilo Iervolino, ha nominato Alessandro Mauro Rossi a direttore del settimanale L’Espresso e del sito lespresso.