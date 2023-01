L’inverno mite fa risparmiare gas | per i tedeschi una gioia amara e molto ambigua

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La Germania tira un sospiro di sollievo: i depositi di gas dovrebbero bastare fino alla primavera. Ma è un sollievo temporaneo, perché a Berlino sanno che la crisi energetica è ben lungi dall’essere risolta e la deindustrializzazione dell’Europa è ancora in atto. Ed è una, perché nel governo Scholz i ministri Verdi, saliti al potere con slogan ecologisti e pacifisti, sono i firmatari della riapertura delle inquinantissime centrali a carbone e dell’invio “umanitario” di armi all’Ucraina. Un autunno caldo Le temperature miti delle scorse settimane hanno cancellato la paura instillata dal freddo di dicembre, che aveva fatto temere alla Germania un consumo troppo rapido delle sue riserve di gas. Per questa prima metà di gennaio si parla di una media più alta addirittura di 5 gradi, mentre al posto della solita neve c’è stata la pioggia. Le ...

