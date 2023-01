L’intervento del tifoso del Tottenham | “Conte gioca il peggior calcio degli ultimi 40 anni” VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Quella è stata un’umiliazione.non ha un piano A, non ha un piano B. Secondo me questo tecnico non è adatto agli obiettivi che ha il. Ha un gioco noioso, forse ilche abbia mai visto in 40agli Spurs”. Parola di Darren,del, intervenuto in diretta a Talk Sport, emittente radiofonica britca dedicata al mondo dello sport, per chiedere le dimissioni di Antonio. L’argomento di discussione era il derby del nord di Londra, che ha visto l’Arsenal vincere 2-0. “That was a humiliation.has no Plan A, he’s got no Plan B. In my opinion, the manager isn’t fit for purpose.” “It’s possibly the worst football I’ve ever seen in 40 years at Spurs.” Darren the ...