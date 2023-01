L' inchiostro senza tempo | l' italiano al nono posto tra le lingue più tatuate 

Leggi su agi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) AGI - Un tatuaggio è per sempre, o quasi. Forma di auto-espressione per eccellenza, i tatuaggi sono diffusi in tutto il mondo a prescindere da sesso, etnia o cultura. Le persone che si fanno "decorare" una o - sempre più spesso - più parti del corpo, sono un numero inarrestabile. C'è chi lo fa per essere sexy o alla moda e chi semplicemente prova a portare in superficie qualcosa di sé. Dai nomi alle citazioni, dagli animali ai supereroi, il campionario dei pittogrammi che ricoprono la pelle di buona parte della popolazione mondiale, è ormai inesauribile. Ma quali sono i tatuaggi più richiesti? A rivelare i dettagli è uno studio condotto da Preply, piattaforma di apprendimento online che ha analizzato i dati di Google Search per individuare le tipologie più popolari di tatuaggio, qualisono di tendenza e quali Paesi hanno il maggior numero di rimorsi per i ...