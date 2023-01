Ligue 1 | giornata 19 | PSG ko a Rennes | tris Marsiglia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Seconda sconfitta in campionato del PSG, che nella19 di1 perde di misura ae adesso ha solo tre punti di vantaggio sul Lens. Si avvicina alla vetta anche il, successo esagerato del Monaco che asfalta l’Ajaccio. Brutto stop del Lione, prosegue il buon momento di Lille e Clermont.1,19:-PSG 1-0, Lens-Auxerre 1-0,-Lorient 3-1, Lione-Strasburgo 1-2 Ancora una trasferta amara per il Paris Saint-Germain, che va ko per la seconda volta consecutiva lontano da casa. Successo delper 1-0 grazie alla rete di Traoré al 65’ con una girata all’angolino. I parigini cadono sul campo dei rossoneri per la terza volta negli ultimi quattro anni. Vince 1-0 anche il Lens superando ...

Si gioca anche l' African Nations Championship con due incontri validi per la 1°ovvero ...30 EGITTO EGYPT CUP Zamalek - Pyramids 17:00 FRANCIA2 Niort - St. Etienne 20:45 GIAMAICA ...Due i pareggi in questa diciannovesimadi: reti inviolate tra Reins e Nizza, 1 - 1 tra Tolosa e Brest : a segno per gli ospiti Mounie , padroni di casa che ritrovano poi il pareggio ... Premier League, risultati 20^ giornata: Tottenham-Arsenal 0-2, Havertz rilancia il Chelsea La sconfitta del Paris Saint Germain potrebbe riaprire il torneo. Goleada del Monaco con l'Ajaccio mentre il Nizza pareggia a Reims ...IL PSG crolla in Alta Francia ed il Lens si porta a soli 3 punti riaprendo la corsa per il titolo, intanto il Monaco rifila ben 7 reti all’Ajaccio provando ad eguagliare l’Atalanta ...