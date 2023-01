Liga 2022 23 | Cadice ed Elche frenano sul pareggio | 1-1 al Nuevo Mirandilla

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Termina inla sfida di bassa classifica traed: si chiude sull’1-1 la diciassettesima giornata della/23. I padroni di casa trovano subito il vantaggio ad inizio match: al settimo minuto di gioco è Ocampo a lasciare partire un tiro sulla destra di Badia, e a spiazzarlo. Al 29esimo ancora un’occasione per gli uomini di Sergio: dopo un rimbalzo del pallone in area, Carcelen riesce a concludere verso la porta dalla distanza, il tiro è ben indirizzato ma non sufficientemente preciso da entrare in rete. Dopo quest’ultima è l’a reagire con una doppia occasione procuratasi prima con Gumbau e poi con Milla. Gli ospiti riescono poi a spuntarla sul finale con il gol di testa messa a segno da Ponce, l’attaccante numero 19 intercetta bene l’assist di Blanco ...