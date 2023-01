Liam Gallagher | “Gli anni ’90 con i social network? Uno schifo | saremmo stati tutti in prigione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Che cosa sarebbe successo se negliNovanta, quandoe il fratello Noel incantavano un’intera generazione con brani come Wonderwall e Don’t Look Back in Anger, ci fossero? A rispondere alla domanda è, in maniera del tutto inaspettata, proprio il frontman degli Oasis. Interpellato sulla questione da una fan su Twitter, il cantante ha dato una risposta tanto stringata quanto chiara: “Sarebbe stato unoin”. Nati a Manchester nel 1991, gli Oasis sonotra i simboli degliNovanta. Nel corso della loro carriera hanno fatto parlare non solo per la musica prodotta, ma anche per le continue ...