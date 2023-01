LG Display e Samsung Display si attrezzano per i microLED di Apple

DDay.it

... il prossimo pieghevole della società coreana dovrebbe debuttare con un nuovo design per la cerniera , che potrebbe ridurre la piega nelinterno. Oltre a ciò, però,sarebbe al lavoro ......Nubia Red Magic 8 Pro: 6.8 pollici - 1116 x 2480 punti AMOLED - Refresh rate 120Hz Fotocamera principale tripla : 50 MP - F/1.8 - Flash LED DuoTone - Autofocus PDAF - 0.8 µm pixel -... Samsung Display ha chiesto di bloccare l'importazione degli schermi di ricambio dei Galaxy e degli iPhone non originali Samsung Galaxy S22 Plus is available on Flipkart with a 41 percent discount but there's an exchange offer as well which makes the phone cheaper.After leaked renders, the Geekbench listing of the Samsung Galaxy A34 has appeared online. Here's everything we know so far.