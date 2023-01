L' ex marito di Noemi Bocchi | ' Ora parlo io | lei furba e Totti ha fatto un errore'

ilmessaggero.it

Mario Caucci - l'exdiBocchi - è tornato ancora una volta a parlare del suo passato, raccontando nuovi particolari che a suo dire caratterizzerebbero la nuova compagna di Francesco ...Mario Caucci , exdiBocchi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 15 gennaio, parla della sua relazione con la nuova fiamma del Pupone e lancia un messaggio proprio per ... Noemi Bocchi, l'ex marito Caucci avvisa Totti: «E' molto furba. Le interessa solo avere una vita di lusso» Probabilmente la ferita non si è ancora rimarginata del tutto. O forse sì è riaperta dopo che, quella che credeva essere la donna della sua vita, da circa un anno ha iniziato ad occupare costantemente ...Ieri sera Non è l'Arena si è occupato della coppia Totti-Bocchi facendo intervenire l'ex marito di lei: cosa è emerso ...