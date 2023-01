L’ex marito della compagna di Totti | “Chi è Noemi Bocchi? Un’arrampicatrice sociale”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È stato ospite a L’Arena di Massimo Gilettidi, attualedi Francesco. Mario Caucci, dopo 11 anni di vita vissuta insieme allae due figli non ha dubbi e riferendosi adice: “Ha commesso un errore”. Finora era rimasto dietro le quinte. Non voleva comparire non era interessato a prendere parte alle questioni mediatiche sorte intorno alla nuova coppia. La scelta di partecipare a L’Arena Poi, però, quando è stato invitato da Giletti ha deciso di “parlare per la prima volta in tv perché purtroppo questa storia fa partepagina più neramia vita. Io ringrazio lei, Giletti, per questa opportunità che mi ha dato e lo ...