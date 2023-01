L' ex deputata afgana Nabizada è stata uccisa a Kabul | non lasciò il Paese per restare accanto alle donne che soffrono

Fanpage.it

Mursal Nabizada, ex deputata del Parlamento afgano, è stata uccisa da uomini armati nella sua casa a Kabul insieme alla sua guardia del corpo. Nabizada, 32 anni, è stata una delle poche donne parlamentari rimaste a Kabul. Con lei è morta la guardia del corpo mentre il fratello e un'altra guardia del corpo sono stati feriti.