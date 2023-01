L' ex comandante dei mercenari della Wagner chiede asilo in Norvegia | ' Sono pronto a testimoniare'

Il Tempo

Mattina Messina Denaro, unoboss piu' potenti di Cosa Nostra, e' stato arrestato nel corso di ... Ora sara' trasferito in un posto sicuro, come ha spiegato ildel Ros, Pasquale ...... riferisce Ukrinform, Medvedev aveva firmato un contratto di quattro mesi con il gruppo Wagner per poi essere inviato nella regione di Lugansk, dove è stato nominatodi una delle squadre d'... Matteo Messina Denaro, parla il comandante dei Ros: cosa ha fatto al momento dell'arresto Parla la direttrice della clinica dove il latitante si curava, per un tumore addominale, da almeno un anno: «era in coda per un tampone antiCovid» ...Erano tutti e tre giovanissimi i ragazzi morti nell'incidente stradale di ieri pomeriggio a Veronella, in provincia di Verona: un fratello e una sorella, di 18 e 16 anni, e un ragazzo di 19 ...