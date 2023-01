Lewis Hamilton e la Mercedes | si tratta per un rinnovo biennale

(Di lunedì 16 gennaio 2023)e lasono “al lavoro” per cercare un’intesa sul possibiledi contratto del sette volte campione del mondo con la scuderia tedesca. L’accordo attuale scade alla fine del 2023, mae i vertici manageriali delle “Frecce d’Argento” stanno proiettandosi verso un’opzioneche si affaccino sulle stagioni 2024-2025. Le cifre dell’accordo? Dagli attuali 35 milioni di euro all’anno, riporta Sportune, si potrebbe passare a 45 milioni di euro annui, con un possibile bonus di 25 milioni in caso di vittoria di un nuovo titolo mondiale. Ma non è tutto, perché all’interno dell’operazione, assai ampia sia dal punto di vista burocratico, sia da quello economico, potrebbero essere inserite delle ulteriori clausole riguardanti gli impegni di ...

TuttoMotoriWeb.it

La bomba lanciata dall'inglese The Sun dopo le indiscrezioni social notate online:avrebbe una nuova fiamma, la bellissima modella Juliana Nalu di Giulia Toninelli I l sette volte campione del mondo, da anni al centro del gossip internazionale per i ...Tra pinguini, leoni marini e i ghiacci dell'Antartide, ha scelto di passare così le ultime settimane prima del "ritorno al lavoro",. Mentre a Brackley si lavora al progetto W14, verso la presentazione del 15 febbraio ,si concede gli ultimi ritagli di tempo libero. Il 2023 dovrà essere la stagione del ritorno ... F1, Hamilton rischia una sanzione pesante C'è di mezzo il suo casco Lewis Hamilton e la Mercedes sono “al lavoro” per cercare un’intesa sul possibile rinnovo di contratto del sette volte campione del mondo con la scuderia tedesca. L’accordo attuale scade alla fine del ...Il contratto di Hamilton è in scadenza nel 2023 e l'intenzione delle parti è di proseguire con un rinnovo pluriennale. Wolff commenta lo stato delle trattative e l'impatto dei limiti FIA alle iniziati ...