L’Europa non tema campioni industriali e sussidi La versione di Fortis

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Gli Stati Uniti il loro asso lo hanno calato da tempo: 370 miliardi di dollari che rispondono al nome di Inflation reduction act. Un fuoco die agevolazioni per sanità e clima, con cui non solo riscrivere parte della politica industriale americana e tenere a bada i prezzi, ma anche aumentare l’appeal a stelle e strisce verso le grandi imprese globali. Il che, per un’Europa alla ricerca della competitività perduta, è un problema, di cui peraltro si parlerà nel corso dell’Eurogruppo e dell’Ecofin. Non si spiegherebbe, d’altronde, l’affannosa ricerca di una soluzione da parte di due delle principali economie del Vecchio continente, Francia e Germania. Soprattutto la seconda, locomotiva d’Europa oggi più di nome che di fatto a cui la congiuntura non sorride, costretta a tornare al carbone e con l’import strozzato dai lockdown cinesi. Berlino vorrebbe da una parte ...