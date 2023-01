Leopard 2 all’Ucraina non prima del 2024 | l’ammissione tedesca sui carri armati

RaiNews

Secondo Handelsblatt il cancelliere Olaf Scholz starebbe per cedere alle pressioni che arrivano da diversi Paesi europei perché fornisca dei blindati. Abbonati per leggere anche ......la sua visita a Berlino'inizio della prossima settimana terrà anche colloqui con i rappresentanti di diverse parti in merito alla consegna dei principali carri armati. Dopo ... I carri armati Leopard per l'Ucraina, "non saranno pronti prima di un anno", dice produttore tedesco