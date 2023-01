Leone Ferragni | a 4 anni usa il congiuntivo | VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023), figlio di Chiara e Fedez, a soli 4sa già usare il. Il figlio della coppia viene mostrato in unIl figlio di Chiarae Fedez è già un fenomeno virale. Il bambino, figlio della influencer e del rapper italiano, viene mostrato in unsul profilo Instagram di L'articolo, a 4usa il

Today.it

...serale dellapotesse invece essere un inequivocabile indizio di una sua ipotetica gravidanza , di cui si vocifera da tempo e tanto desiderata dai Ferragnez, che hanno già due figli,e ...... con Rai Play a fare la parte del. L'edizione 2022 del Festival ha inoltre stabilito il ... Ha fatto molto discutere la scelta di Chiaradi donare in beneficienza il suo compenso per la ... Leone Ferragni, a 4 anni, parla fluentemente in inglese e stupisce tutti (compreso Fedez) L’imprenditrice digitale su Instagram confessa di essere nella capitale francese per la terza volta per delle prove di abiti molto importanti. «Chi vuole intendere, intenda» dice: e il pensiero va ai ...La rosa dei nomi delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 ora è completa. Ognuna delle protagoniste delle serate, ha una sua personalità anche nella scelta degli abiti, come ben si vede dai l ...