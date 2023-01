(Di lunedì 16 gennaio 2023) Aspettando il sole. Il 3 gennaio gli occhi degli operatori del settore energetico erano tutti puntati sul decollo dello Space solar power demonstrator (Sspd). La missione di questa piattaforma è quella di avvicinare l’uomo a sfruttaredirettamente nello spazio. Un obiettivo da raggiungere tramite impianti fotovoltaici orbitanti capaci di assorbiredel Sole e trasferirla direttamente sulla Terra. I vantaggi di una simile fonte di energia sarebbero enormi. In un colpo risolverebbe i tre principali problemi di quelle in uso oggi: la costanza, la sicurezza e la sostenibilità. Per arrivarci, però, il percorso non è semplice. Realizzato dal Progetto di energiadell’università californiana Caltech, Sspd è ospitato nella missione Transporter-6 lanciata da SpaceX, ...

Linkiesta.it

... non si deve fermare il monopattino per diverse ore per ricaricarlo e'autonomia chilometrica è pressoché illimitata. Essendo a, la ricarica è ovviamente gratuita; non è necessario ......orgogliosi di sostenere la crescita di una piattaforma dirinnovabile con un profilo di rischio - rendimento interessante per i nostri investitori. Questa operazione rafforza ulteriormente'... L’energia solare spaziale non è più un’utopia