Legge di bilancio 2023 | analisi delle disposizioni in materia di entrate

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Print this article Font size - 16 + di Alessandro Maestrelli Il percorso parlamentare di approvazione della " Manovra di" si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della29 dicembre 2022, n. 197 ("di"). La cennata disposizione ha apportato, come spesso accade, numerose novità indi, anche ...

...in una nota diffusa a margine dell'audizione presso le commissioni Affari costituzionali eriunite del Senato sul Dl milleproroghe. 'Crediamo si possa fare meglio e di piu' - sinel ...Senza contare unadiche ha scontentato molti, premiando ad esempio le Partite Iva ai danni dei lavoratori dipendenti con diverse ombre e storture come ad esempio quelle sull'assegno ... Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali dopo la Legge di Bilancio 2023 (Adnkronos Salute) – Con la nuova Legge di Bilancio 2023 è stato stabilito il nuovo limite al pagamento in contanti che pone il tetto a 5.000 euro. Oltre questo limite pagare cash diventa sanzionabile ...Due sono i provvedimenti in ambito mutui nella legge di Bilancio approvata in Senato lo scorso 29 dicembre. Negli ultimi 12 mesi il costo di un mutuo è cresciuto del 29% per il tasso fisso e del 22% p ...