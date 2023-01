L’economista Guida | “Giusta la visione del governo | dallo Stato pochi vincoli e vero sostegno alle imprese”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roberto, 55 anni, napoletano, economista di fama nazionale, ordinario di Finanza Imprenditoriale alla Facoltà di Ingegneria del Campus Bio-medico, top manager dell’incubatore di nuovetecnologiche del gruppo Marzotto. Un innovatore che lavora costantemente per sostenere lo sviluppo delle start up. Qual è il suo giudizio sul programma economico delMeloni? “Trovo che i contenuti siano semplici e chiari in termini di obiettivi di politica industriale. Concordo con la Presidente Meloni sulla necessità di una ridefinizione sostanziale del rapporto trae sistema produttivo che vada nella direzione di una reciprocità virtuosa delle diverse posizioni. Condivido che l’idea di fondo è quella di favorire una rivoluzione culturale che assegni alloun ruolo di ...